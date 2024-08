Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Tatverdächtiger nach sexuellem Übergriff ermittelt

Bietigheim (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann steht im Verdacht, sich in der Nacht auf Dienstag (30. Juli 2024) an einer Frau in deren Wohnung sexuell vergangen zu haben. Der Mitarbeiter eines Fahrdienstleisters soll das unter Alkoholeinfluss stehende Opfer von einer Feier abgeholt und in seinem Transportfahrzeug nach Hause gefahren haben. Dort habe er sie durch das Treppenhaus bis in deren Wohnung begleitet, wo er dann die Situation der widerstandsunfähigen Frau ausgenutzt und sie vergewaltigt haben soll. Der Verdächtige konnte tags darauf von Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt ermittelt werden. Gegen ihn wurde in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Strafverfahren wegen sexuellen Übergriffs in einem besonders schwerem Fall an widerstandsunfähigen Personen eingeleitet.

