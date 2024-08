Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Bei Diebstahl aus Kfz gestellt

Baden-Baden, Oos (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Rheinstraße zu mindestens zwei Diebstahlsversuchen aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 30-jähriger Mann gegen 15:30 Uhr aus zwei dort am Fahrbahnrand abgestellten Transportern Geldbeutel sowie ein Paket-Scanner an sich genommen haben. Jedoch blieb die Tat des Langfingers nicht unentdeckt. Ein Transporter-Fahrer bemerkte offenbar die kriminellen Machenschaften des 30-Jährigen und stellte ihn im Fahrzeuginneren. Daraufhin versuchte der unter Alkoholeinfluss stehende Mann zu fliehen, wurde aber nach einer kurzen Verfolgung von einem der Fahrzeugführer festgehalten. Im mitgeführten Rucksack des 30-Jährigen konnten unter anderem Sonnenbrillen und eine Armbanduhr aufgefunden werden. Ob es sich hierbei ebenfalls um Diebesgut handelt, muss noch geprüft werden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden dauern an.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell