Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Jugendlicher fährt ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Am Freitag, den 03.05.2024, werden Beamte der Polizeiinspektion Bingen gegen 22:30 Uhr bei der allgemeinen Streifentätigkeit in der Htitchinstraße in Bingen auf ein Kleinkraftrad aufmerksam. Dem 16-jährigen Fahrer wird durch Anhaltezeichen signalisiert, dass dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden soll. Der 16-jährige Binger setzt seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und versucht sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 16-jährige Fahrer kann schließlich im Bereich der Rundsporthalle in Bingen gestoppt werden. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges kann festgestellt werden, dass dieses auf Grund illegalen, technischen Veränderungen über 65 km/h schnell fährt. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges war somit erloschen. Der 16-Jährige ist dabei zusätzlich nicht im Besitz einer hierfür notwendigen Fahrerlaubnis, weswegen gegen diesen nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet wurde. Die Weiterfahrt wurde durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels unterbunden sowie der 16-Jährige bei hiesiger Dienststelle einer Erziehungsberechtigten übergeben.

