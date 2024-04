Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Münster-Sarmsheim (ots)

Am 28.04.2024 gegen 22:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen im Bereich der K41 zwischen Münster-Sarmsheim und Rümmelsheim den 27-jährigen Fahrer eines PKW. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten bei dem Fahrer, welcher bereits wegen dem Besitz von Rauschmitteln polizeilich in Erscheinung getreten ist, Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, woraufhin der Fahrer einen bereits länger zurückliegenden Cannabiskonsum einräumt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

