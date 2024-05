Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Drogenfahrt mit Fluchtversuch

Bingen (ots)

Am Freitag, den 03.05.2024, gegen 23:25 Uhr, versuchen sich zwei Personen auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen. Ein 37-Jähriger aus Bingen und ein 30-jähriger aus Münster-Sarmsheim befahren gemeinsamen auf einem E-Scooter die Saarlandstraße in Bingen als die eingesetzten Beamten auf die beiden aufmerksam werden. Die beiden Personen werden durch ein Anhaltesignal durch die Beamten aufgefordert anzuhalten. Bei Wahrnehmung des Signals springt der 30-Jährige Mitfahrer vom E-Scooter ab, während der 37-jährige Fahrer versucht, sich durch Weiterfahrt in eine Gasse der Kontrolle zu entziehen. Der 37-jährige Fahrer kommt hier jedoch ohne Fremdeinwirkung zu Fall und kann gestellt werden. Hier versucht dieser sich noch einer mitgeführten Tasche, durch Wurf in ein nahegelegenes Gebüsch, zu entledigen. Bei der anschließenden Überprüfung der Personen und des E-Scooters kann festgestellt werden, dass dieser über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt sowie beide Personen augenscheinlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehen. Die weggeworfene Tasche kann ebenfalls gefunden und darin Behältnisse mit Amphetamin sowie Cannabis festgestellt werden. Die beiden Personen werden zwecks weiterer Maßnahmen zu hiesiger Dienststelle verbracht. Dem 37-jährigen wird als Betroffener eine Blutprobe entnommen sowie das Amphetamin und der E-Scooter sichergestellt. Gegen den 37-jährigen Binger werden nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

