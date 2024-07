Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub eines Mobiltelefons - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

20.07.24, 21:30 Uhr - 22:00 Uhr

Zu einem Raub eines Mobiltelefons kam es am späten Samstagabend in der Goethestraße in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 76 Jahre alter Wolfsburger wurde auf dem Heimweg von einer ihm unbekannten Person angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert. Als der 76-Jährige dies verneinte und die Polizei rufen wollte, schubste ihn der Unbekannte nach hinten, sodass das Mobiltelefon zu Boden fiel. Der unbekannte Täter griff sich das Handy daraufhin und flüchtete fußläufig in Richtung Süden. Der Unbekannte war etwa 1,80 m groß und dunkel gekleidet. Sein Äußeres entsprach einem südeuropäischen Phänotyp und er sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten Täter geben können oder die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

