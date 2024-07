POL-WOB: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hattorf, Heiligendorfer Straße 15.07.24, 15:20 Uhr Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am vergangenen Montagnachmittag an der Kreuzung Heiligendorfer Straße und Krugstraße im Wolfsburger Ortsteil Hattorf. Der 28 Jahre alte Führer eines VW Golf befuhr die Heiligendorfer Straße in Richtung Heinenkamp, als ihn plötzlich ein unbekannter Motorradfahrer in Höhe der Kreuzung zur Krugstraße ...

