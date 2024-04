Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Lug (ots)

Am Dienstag, 09.04.2024 gegen 16.00 Uhr ereignete sich in der Hauensteiner Straße in Lug, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. In einer dortigen Engstelle nahe der Einmündung zur Saarstraße hielt ein schwarzer PKW Peugeot 208 an und wurde durch einen entgegenkommenden, vorbeifahrenden Pritschenwagen mit PS-Kennzeichen am hinteren rechten Kotflügel gestreift. Der Pritschenwagen, dessen Führerhaus ehemals weiß lackiert gewesen sein soll, sei zum Unfallzeitpunkt mit Metallschrott beladen gewesen. Am PKW Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Der Unfallverursacher, es soll sich um eine männliche Person handeln, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dem unfallverursachenden Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email ( pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

