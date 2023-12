LPI-J: Fenster von Wohnmobil abgerissen

Weimar (ots) - In der Zeit vom 02.12.2023, 07:30 Uhr bis zum 03.12.2023, 20:00 Uhr betraten bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise eine Tiefgarage in der Bruno-Apitz-Straße. Dort begaben sie sich in das Abteil in welchem die Fahrräder abgestellt werden. Hier entwendeten sie zwei nicht gesicherte E-Bikes und bauten von einem abgeschlossenen Fahrrad verschiedene Teile ab. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr