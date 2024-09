Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Auf dem Geuting;

Unfallzeit: 25.09.2024, 07.50 Uhr;

Im Begegnungsverkehr sind am Mittwoch in Bocholt zwei Fahrzeuge mit den Außenspiegeln zusammengestoßen. Dazu kam es gegen 07.50 Uhr auf der Straße "Auf dem Geuting". Beteiligt war der unbekannte Fahrer eines weißen Transporters, der aus Richtung Blücherstraße kommend unterwegs war. Hinweise auf diesen erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (2871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell