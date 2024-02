Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Wenden (ots)

Eine Trunkenheitsfahrt hat sich in der Nacht zu Dienstag (27. Februar) gegen 00:05 Uhr auf der Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pkw die Straße von Olpe in Richtung Rothemühle. Aufgrund einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit hielten Polizeibeamte die Autofahrerin an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die 59-Jährige wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache gebracht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

