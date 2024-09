Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer bei Zusammenstoß in Kreisverkehr leicht verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kreisverkehr Heeker Straße/Nordring;

Unfallzeit: 25.09.2024, 14.40 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 23-jähriger Radfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Der Mann war mit seinem Pedelec aus Heek kommend in den Radweg des Kreisverkehrs eingefahren und beabsichtigte, Richtung Nordring weiterzufahren. Ein 46-jähriger Mann aus Ahaus, der sich mit seinem Pkw gleichzeitig in dem Kreisverkehr befand, nahm ebenfalls die erste Ausfahrt Richtung Nordring und es kam zum Zusammenstoß. Der Leichtverletzte wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei zur Sicherheit von Radfahrern noch einmal darauf hin, dass nicht an allen Kreisverkehren dieselben Vorfahrtsregeln gelten. So ist an der Unfallstelle der umlaufende Radweg den einmündenden Straßen untergeordnet. Informationen zu den unterschiedlichen Regelungen erhalten sie in unserem Video zu dem Thema unter folgendem Link: https://www.instagram.com/reel/C-pE0Peotrt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell