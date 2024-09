Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Freitag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 92-Jähriger den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Daimlerstraße mit seinem PKW Daimler. Er fuhr dabei links an einem PKW Ford einer 48-Jährigen vorbei, die gerade anhielt. Aus Unachtsamkeit streifte er den Ford und entfernte sich anschließend ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der 92-Jährige konnte kurze Zeit später als Unfallverursacher ermittelt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 4.500 Euro.

Winnenden: Stoppstelle missachtet

Am Freitag gegen 14:15 Uhr wollte eine 44-Jährige mit ihrem PKW Smart von der Schmidgallstraße in die Palmerstraße abbiegen. An der Stoppstelle missachtete sie die Vorfahrt eines 54-jährigen Daimlerfahrers und es kam zur Kollision. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Weinstadt - Beutelsbach: Rotlicht missachtet

Am Freitag gegen 18:50 Uhr befuhr eine 79-Jährige die Schorndorfer Straße mit ihrem PKW Audi. An der Kreuzung zur Bruckwiesenstraße missachtete sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit dem PKW Dacia eines 37-Jährigen zusammen, der von der Bruckwiesenstraße nach links in die Schorndorfer Straße abbog. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell