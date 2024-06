POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Mittwoch (19.06.) kam es in Altenhagen nahe der Boeler Straße zu einem Trickdiebstahl. Gegen 12 Uhr klingelte es an der Tür einer 92-Jährigen. Als diese die Tür öffnete, gab sich eine unbekannte Frau als angebliche Mitarbeiterin des Wohnungsvereins aus. Die Trickbetrügerin berichtete in die Wohnung der Seniorin gehen zu müssen, um das "Wasser abzulesen". Nach einiger Zeit verließ die ...

mehr