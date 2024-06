Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Wehringhauser Straße/Rehstraße verletzten sich am Dienstag (18.06.) zwei Männer. Um 13.20 Uhr war ein 25-Jähriger mit einem Fiat auf der Rehstraße in Richtung der Wehringhauser Straße unterwegs. Auf der Spur für Linksabbieger befand sich ein 31-Jähriger mit seinem Audi und wartete an einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr der 25-Jährige auf das Auto seines Vordermannes auf, der noch nicht wieder angefahren war. Der Audi-Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie gaben an, keine medizinische Hilfe vor Ort zu benötigen. (arn)

