POL-HA: 18-Jähriger zeigt vorbeifahrender Streifenwagenbesatzung Mittelfinger

Hagen-Mitte (ots)

In der Mittelstraße zeigte ein 18-Jähriger Polizeikräften am Mittwoch (19.06.) den Mittelfinger, als sie an ihm mit einem Streifenwagen vorbeifuhren. Gegen 0.30 Uhr hielt sich der Hagener vor einem Imbiss auf. Als sich die Beamten dem jungen Erwachsenen näherten und ihn ansprachen, fing er an zu grinsen. Er bestritt, im Gespräch mit den Polizisten, die Geste gezeigt zu haben. Später gab er dann an zu einem Lied gerappt zu haben. Dabei habe er dann den Mittelfinger gezeigt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung. (arn)

