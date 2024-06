Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt mit Ziegelstein auf 43-Jährigen ein - Polizeibeamte nehmen 28-jährigen Angreifer vorläufig fest

Hagen-Eckesey (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag (18.06.2024) in Eckesey einen 28-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor mit einem Ziegelstein auf einen Mann und ein Auto eingeschlagen hatte. Ein 43-jähriger Hagener fuhr, gegen 14.15 Uhr, mit seinem Auto über die Eckeseyer Straße. Dort wurde er auf den 28-Jährigen aufmerksam, der den Anwohnern in den letzten Tagen immer wieder durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war. Der Autofahrer entschied sich dazu, den 28-Jährigen darauf anzusprechen. Dieser reagierte sofort aggressiv und es entstand ein lautstarker Streit. Der 28-Jährige lief plötzlich weg und kehrte kurz darauf mit einem Ziegelstein in der Hand zurück. Mit dem Stein schlug er gegen den Arm des 43-Jährigen sowie gegen dessen Auto. Anschließend flüchtete er in ein nahegelegenes Café. Dort stellten die alarmierten Polizeibeamten an Angreifer und legten ihm Handschellen an. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen sie den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest. Der 43-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. An seinem PKW sowie einem dahinter geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell