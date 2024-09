Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Personenschaden zwischen Alfdorf und Pfahlbronn

Aalen (ots)

Am Freitag, gegen 13:15 Uhr befuhr ein Audi-Fahrer die Landesstraße L1155 von Alfdorf kommend in Richtung Pfahlbronn. Kurz nach der Einmündung zur L1154 kam der 44-jährige Mann in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einer entgegenkommenden Opel-Fahrerin zusammen. Der Opel wurde durch die Kollision von der Fahrbahn in ein abgeerntetes Maisfeld gelenkt. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Opel schwer verletzt. Der Audi-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die L1155 musste zur Unfallaufnahme und Bergung komplett gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zur genauen Unfallursache, insbesondere warum der Audi auf die Gegenfahrbahn kam, dauern an.

