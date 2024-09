POL-PPRP: Zwei Mädchen bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 02.09.2024, 16:30 Uhr, bis zum 03.09.2024, 6:45 Uhr, brachen Unbekannte einen Baucontainer in der Bruchwiesenstraße auf und stahlen rund 300 Liter Diesel. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von rund 450 Euro. Haben Sie etwas Verdächtiges in der Bruchwiesenstraße beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

