POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Aglasterhausen: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Am vergangenen Samstag wurde zwischen 10 und 20 Uhr in der Hebelstraße in Aglasterhausen ein Pedelec der Marke KTM gestohlen. Das Fahrrad war an einem metallenen Stützpfeiler mit einem Kettenschloss gesichert. Vermutlich wurde das Schloss mit einem Winkelschleifer aufgetrennt. Der Schaden beträgt etwa 3.700 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

