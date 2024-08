Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Kupferzell: Gefährliches Überholmanöver? Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem es am Montagnachmittag wohl zu einem gefährlichen Überholvorgang bei Kupferzell kam. Der 56-jährige Fahrer eines Dacia war gegen 15.50 Uhr auf der Kreisstraße 2386 von Mangoldsall in Richtung Hohebuch unterwegs. Im Bereich des Aussiedlerhofs "Belzhag" soll er von einem 62-Jährigen in dessen VW Sharan überholt worden sein. Zu diesem Zeitpunkt kam ein weiteres Fahrzeug entgegen, das ebenso wie der Dacia-Lenker stark abbremsen und ausweichen musste. Als der 56-Jährige dem Überholenden folgte und ihn an der Einmünmdung zur Bundesstraße 19 zur Rede stellte gab sich dieser nichtsahnend und fuhr weiter. Als er durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde, teilte er mit, dass es nicht zu einer solchen Situation gekommen sei und er vom Dacia-Fahrer beleidigt wurde. Zeugen oder der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Baucontainer aufgebrochen

Mehrere Werkzeuge entwendete ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag aus einem Baucontainer in Öhringen. Der Täter entfernte zwischen 19 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag das Bügelschloss am Container, der in Möglingen auf einem Gewann südlich von Ruckardtshausen abgestellt war. Aus dem Inneren wurden hochwertige Geräte gestohlen. Die Höhe des Diebesguts und des Schadens ist noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Künzelsau: Fahrer von schwarzem Audi A6 gesucht

Am Dienstag ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Bundestraße 19 bei Künzelsau ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi A6 mit KÜN-Zulassung, der von Stachenhausen in Richtung Künzelsau fuhr, geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Renault Modus. Der linke Außenspiegel des Renault wurde dabei beschädigt. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei Künzelsau bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den schwarzen Audi A6 mit KÜN-Zulassung geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell