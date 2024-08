Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubstrafaten; Zigarettenautomat aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Zigarettenautomaten aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Reutlinger Innenstadt abgesehen. Der Unbekannte öffnete in der Zeit von Montagnacht bis Dienstagabend, 18 Uhr, mit brachialer Gewalt den sich im Vorraum einer Shisha Lounge in der Straße Am Echazufer befindlichen Automaten. Anschließend räumte er diesen vollständig leer. Über den Wert des Diebesguts und die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Jugendliche ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Zwei Jugendliche sind am späten Dienstagabend im Stadtteil Betzingen Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen kurz vor 23 Uhr zwei bislang unbekannte, mutmaßlich ebenfalls jugendliche Verdächtige an einem Spielplatz in der Brentanostraße den beiden 15 und 16 Jahre alten Geschädigten zunächst Schläge angedroht und in der Folge auch auf einen der beiden eingeschlagen haben. Dabei raubte das Täter-Duo einen geringeren Bargeldbetrag. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und den Hintergründen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (gj)

Tübingen (TÜ): Pedelec-Lenker gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 33 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Sturz am Dienstagabend in der Uhlandstraße erlitten. Der Mann befuhr gegen 20.30 Uhr die Uhlandstraße in Richtung Stadtmitte. Dabei fuhr er mit dem Zweirad auf eine Schotterfläche rechts neben der Fahrbahn und stürzte dort zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Kusterdingen (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung B28 / Jettenburger Straße entstanden. Ein 20-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit einem Cupra Formentor von der B28 kommend an der Anschlussstelle in Richtung Jettenburger Straße unterwegs. Dabei bemerkte er offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 42-Jährige verkehrsbedingt mit ihrem Hyundai Ioniq5 anhalten musste. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Der Cupra musste jedoch abgeschleppt werden. (rd)

Albstadt-Ebingen (ZAK): E-Roller geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen nach einem Vorfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht zum Mittwoch in der Truchtelfingerstraße ereignet haben soll. Den aktuellen Ermittlungen zufolge war gegen 0.10 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem E-Roller auf dem Gehweg in Richtung Albstadt-Ebingen unterwegs, als dieser plötzlich von einem bislang unbekannten Radfahrer angefahren wurde. Der 22-Jährige kam dadurch zu Fall, worauf der Unbekannte den E-Roller an sich nahm und mit diesem flüchtete. Sein Fahrrad ließ er zurück. Der Täter soll laut dem Geschädigtem dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein. Hinweise werden zu diesem Fall unter Telefon 07433/264-0 erbeten. (gj)

