Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw angegangen; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Walddorf-Häslach (RT): Zahlreiche Diebstähle aus Fahrzeugen (Zeugenaufruf)

Rund ein Dutzend Pkw sind von Sonntag auf Montag im Ortsteil Häslach angegangen worden. Wie bislang bekannt verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu mindestens elf teilweise unverschlossen in der Zollernblickstraße, dem Kürnsteigweg, der Rechbergstraße, dem Rosenweg sowie in der Landstraße, Dorf- und Talstraße abgestellten Fahrzeuge. In einigen Pkw stieß der Unbekannte unter anderem auf Bargeld, Bankkarten, Zigaretten und Kleidung, die er mitgehen ließ. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, die von Sonntag auf Montag im Bereich Häslach verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Pliezhausen zu melden. Telefon: 07127/9392400. (rd)

Lenningen (ES): In fünf Pkw eingebrochen

In drei Pkw ist in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, im Starenweg in Oberlenningen eingebrochen worden. Auf bislang ungeklärte Weise gelangte der Täter in einen VW Golf sowie einen VW Vento. Durch ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster konnte er zudem die Beifahrertür eines Citroen C3 öffnen. Beim Durchwühlen der Fahrzeuge fand der Unbekannte etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Auch in der Finckhstraße gelangte möglicherweise ein und derselbe Kriminelle in zwei in einer Hofeinfahrt geparkte Autos. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er in einem BMW auf zwei Bankkarten und in einem Skoda auf einen geringfügigen Münzgeldbetrag. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Wie er in die Fahrzeuge gelangte, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07026/600190 um Hinweise. (ms)

Großbettlingen (ES): Kollision mit Leitplanke

Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten hat sich am Dienstagmorgen auf der K1231 bei Großbettlingen ereignet. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 6.45 Uhr mit seinem Nissan Micra die Kreisstraße von Großbettlingen in Richtung Bempflingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und verlor im Anschluss die Kontrolle über seinen PKW. Dieser kollidierte daraufhin mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, drehte sich und blieb auf der Straße stehen. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert. An dem Nissan entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, ein Abschleppunternehmen transportierte ihn von der Unfallstelle ab. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell