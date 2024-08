Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Diebesbande ausgehoben (Lkrs. Reutlingen, Göppingen und Zollernalbkreis)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nach mehreren Diebstählen aus Selbstbedienungsläden in den Landkreisen Reutlingen, Göppingen und dem Zollernalbkreis haben Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen unter Federführung einer beim Kriminalkommissariat Reutlingen eingerichteten Ermittlungsgruppe am Dienstagmorgen (13.08.2024) mehrere Wohnungen durchsucht, mutmaßliches Diebesgut und andere Beweismittel beschlagnahmt und vier Verdächtige festgenommen. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten die Maßnahmen.

Dem Einsatz liegt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Diebstahls gegen insgesamt sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 34 Jahren zugrunde, das am 10. Juli 2024 in Burladingen seinen Ursprung genommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten insgesamt vier zunächst unbekannte Tatverdächtige einen Selbstbedienungs-Nahversorger-Laden im Stadtteil Stetten betreten und Lebensmittel, Getränke, Haushalts- und Hygieneartikel im Gesamtwert von über 1.200 Euro entwendet. Die ersten Ermittlungen des Polizeipostens Burladingen führten zu zwei gleichgelagerten Diebstählen in einem Laden in Metzingen-Glems Anfang Juni und Mitte Juli, sowie einem weiteren Fall, der sich Mitte Juni in Bad Urach-Wittlingen ereignet hatte und offenbar derselben Tätergruppierung zuzuordnen war. Nach und nach konnten die nach jetzigen Erkenntnissen jeweils in wechselnder Besetzung agierenden Verdächtigen, bei denen es sich um sechs ukrainische Staatsangehörige und eine moldawische Staatsbürgerin handelt, identifiziert werden.

Ihnen werden mittlerweile auch drei Diebstähle in einem Selbstbedienungsladen in Börtlingen (Lkrs. Göppingen) zwischen Ende Mai und Anfang August zur Last gelegt.

Mit von der Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkten, richterlichen Beschlüssen durchsuchte die Polizei am Dienstag die Wohnungen aller Verdächtigen in entsprechenden Unterkünften im Ermstal, einer weiteren Reutlinger und einer Esslinger Kreisgemeinde. Dabei fand die Polizei unter anderem mutmaßliches Diebesgut, das teilweise den genannten Straftaten zugeordnet werden konnte.

Ein 34-Jähriger, der als Drahtzieher und Kopf der Bande gilt, und eine 32-jährige Komplizin wurden in Pfronstetten festgenommen. Für zwei 20 und 26 Jahre alte Männer klickten in Aichwald (Lkrs. Esslingen) und Metzingen die Handschließen. Alle vier teilweise geständigen Festgenommenen wurden noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der gegen die Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete.

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel und Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten der Gruppierung und der jeweiligen Tatbeteiligung der einzelnen Verdächtigen dauern weiter an. (ak)

