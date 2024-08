Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Gaststätte, Kiosk und Lagerhalle

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Vorfahrt missachtet

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 36-Jährigen, der am Sonntagmittag an der Kreuzung L249 / Eglinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 13.35 Uhr mit seinem Ford mit Anhänger auf der Eglinger Straße aus Richtung Buttenhausen kommend unterwegs. Ohne auf die Verkehrszeichen oder den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße zu achten, fuhr er in die Kreuzung ein. Ein auf der L249 in Richtung Ehestetten fahrender 68 Jahre alter Fahrer eines Mitsubishi hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt. Seine 65 Jahre alte Beifahrerin musste nach einer medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenaus gebracht werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und dem Anhänger wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 36-Jährige nicht im Besitz einer für den Anhängerbetrieb erforderlichen Fahrerlaubnis. Sein Anhänger war zudem weder zugelassen noch versichert. Sein Pkw-Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (cw)

Nürtingen (ES): In Gaststätte und Garage eingebrochen

Eine Gaststätte und eine Garage in der Gerberstraße sind am Sonntag das Ziel von Einbrechern gewesen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen mutmaßlich mehrere unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.40 Uhr in den Innenbereich einer Bar ein, indem sie mit brachialer Gewalt einen Holztisch nahmen und damit eine Fensterscheibe zertrümmerten. Zuvor hatten die Einbrecher vergeblich versucht, verschiedene Fenster und Türen aufzuwuchten. Zum Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine abschließenden Informationen vor. Möglicherweise dieselben Täter kommen für einen weiteren Einbruch in Betracht. In diesem Fall wurde das Fenster einer Garage aufgehebelt und im Anschluss ein E-Scooter im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der Schaden an der Garage kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Fällen nimmt der Polizeiposten Roßdorf unter Telefon 07022/60270-0 entgegen. (gj)

Nürtingen (ES): In Kiosk eingebrochen

In einen Kiosk in der Kirchstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 8.20 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Da dort aber weder Bargeld noch sonst etwas von Wert aufbewahrt wird, dürfte er ersten Ermittlungen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang zwischen dem Einbruch in die Gaststätte in der Gerberstraße und möglicherweise noch anderen Einbrüchen besteht. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Buntmetall gestohlen (Zeugenaufruf)

Mehrere hundert Kilo Buntmetall sind zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, acht Uhr, aus einer Lagerhalle in der Straße Schlattwiesen gestohlen worden. Über eine Tür verschaffte sich ein Unbekannter im Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zu der Halle und entwendete rund 900 Kilo darin gelagertes Buntmetall im Wert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport dürfte der Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die zwischen Samstag und Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Schlattwiesen bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (rd)

Hechingen (ZAK): Hund vor Roller gerannt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 58 Jahre alter Rollerfahrer am Sonntagabend in der Fürstin-Eugenie-Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Piaggio-Roller in Richtung Bozener Straße unterwegs, als aus einem Grundstück ein Hund auf die Fahrbahn rannte und der Zweiradfahrer dadurch zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den Gestürzten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hund blieb unverletzt, am Roller entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. (gj)

