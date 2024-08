Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand; Auseinandersetzungen; Vor Kontrolle geflüchtet; Exhibitionist aufgetreten; Gestürzte Wanderin; Badeunfall

Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der B 464 musste eine Autofahrerin ihren Führerschein abgeben. Die 26-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit ihrem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zwischen Rappertshofen und der Einmündung zur Rommelsbacher Straße geriet sie den ersten Ermittlungen zufolge mit ihrem Wagen ins rechte Bankett. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Beim anschließenden Gegenlenken schleuderte der BMW auf die linke Fahrbahnseite, wo er im Straßengraben zum Stehen kam. Die 26-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ein vorläufiges Ergebnis von über 3,5 Promille ergab, musste sie dort auch eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Am BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B464 in Fahrtrichtung Stuttgart bis circa 9.20 Uhr gesperrt werden. (rd)

Dettingen/Erms (RT): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Hyundai sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, in den Heerweg ausgerückt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war es dort aufgrund eines technischen Defekts unmittelbar nach dem Abstellen des Fahrzeugs zu einer starken Rauchentwicklung und nachfolgend zu offenen Flammen aus dem Motorraum des Autos gekommen. Nachdem erste eigene Löschversuche mittels eines Feuerlöschers fehlschlugen, musste die Feuerwehr anrücken um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand an dem Hyundai wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 5.000 Euro. (cw)

Zwiefalten (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 26-Jährige am Sonntagmittag an der Kreuzung K6745 und K6744 bei Mörsingen verursacht hat. Die Frau war gegen 13.14 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße von Mörsingen kommend unterwegs und wollte die Kreuzung zur K6745 geradeaus in Richtung Zwiefalten-Hochberg überqueren. Dabei missachtete sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda, dessen 78 Jahre alte Fahrer von Zwiefalten in Richtung Upflamör fuhr und die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt. Während der VW der Unfallverursacherin noch fahrbereit war, wurde der Skoda so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (cw)

Lichtenstein (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend in der Siemensstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Pfullingen Zeugen. Ein 67-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit einem Renault Twingo auf der Siemensstraße in Richtung Staufenburgstraße unterwegs. Wohl abgelenkt durch einen bislang unbekannten Pkw, der vom Parkplatz eines Discounters ausfahren wollte, prallte der Renault-Lenker mit seinem Wagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger. Die 71 Jahre alte Beifahrerin im Twingo erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/ 9918-0 zu melden. (rd)

Denkendorf (ES): Rollerfahrer übersehen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag an der Einmündung Esslinger Straße / Boßlerstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Derzeitigem Stand der Ermittlungen zufolge war ein 83-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit seinem VW Polo auf der Boßlerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Esslinger Straße einbiegen. Dabei hielt er zunächst auch an und orientierte sich an dem Verkehrsspiegel gegenüber der Einmündung. Beim Anfahren übersah er allerdings einen von links kommenden Kleinkraftradroller eines 52-Jährigen. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Der Unfall soll von einer Zeugin beobachtet worden sein, die die Unfallstelle allerdings noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen hatte. Diese, oder auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Mit Teleskopschlagstock zugeschlagen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim nach einem Vorfall, der sich am Sonntagabend in einer Gaststätte in der Henriettenstraße ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge gerieten kurz nach 20 Uhr zwei alkoholisierte Gäste zunächst in einen verbalen Streit. In der Folge schlug ein 35-jähriger Beteiligter unter Zuhilfenahme eines Teleskopschlagstockes, mehrfach auf seinen 60 Jahre alten Kontrahenten ein. Erst durch das Eingreifen anderer Gäste konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Der 60-Jährige erlitt durch die Schläge Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 35-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Sonntagmorgen gegen einen 63 Jahre alten Mann. Dieser soll gegen 6.45 Uhr einen 39-jährigen Mitbewohner in einem Wohnhaus in der Kirchheimer Straße bedroht und versucht haben, ihn mit einem Cuttermesser zu verletzen. Der Geschädigte, dem es gelungen war, unverletzt in sein Zimmer zu flüchten, verständigte in der Folge die Einsatzkräfte. Diese mussten den erheblich alkoholisierten und aggressiven 63-Jährigen, der den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete, unter dem Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam nehmen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Dieser kümmerte sich ebenfalls um seine bereits vor dem Einsatz offenbar durch Schläge und Tritte gegen das Inventar selbst verursachten Verletzungen. Das Cuttermesser wurde sichergestellt. Der 63-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Tübingen (TÜ): Vor Kontrolle geflüchtet und verunfallt

Ein Leichtverletzter, ein PKW mit Totalschaden und ein beschädigter Ampelmast sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 22-jähriger Mann in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Reutlinger Straße verursacht hat. Auf Grund seiner auffälligen Fahrweise sollte der Fahrer eines Opel Meriva gegen 1.10 Uhr kurz nach dem Ortseingang aus Richtung Reutlingen kommend durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem ihm das Signal zum Anhalten gegebenen wurde, überholte der Mann den vor ihm fahrenden Streifenwagen und fuhr auf der Reutlinger Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung von roten Ampeln in Richtung Innenstadt. Als er im weiteren Verlauf in die Hechinger Straße abbiegen wollte, verlor er alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen einen Ampelmast. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in eine Klink verbracht. Der Opel Meriva, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstanden war, musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Da aus dem PKW Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr Tübingen ebenfalls vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung des Opelfahrers, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem besitzt der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (md)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen fahndet nach einem circa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der am frühen Montagmorgen in der Karlstraße als Exhibitionist eine junge Frau belästigt hat. Ihren Angaben nach bemerkte sie gegen 2.30 Uhr, wie ihr ein Unbekannter zu Fuß folgte. Als sie sich zu diesem umdrehte, sah sie, dass dieser sie anstarrte und onanierte. Nachdem sie ihn anschrie, entfernte sich der Mann. Er konnte bei der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifen nicht mehr angetroffen werden. Der Mann wird von hellem Teint, normaler Statur und circa 180 cm groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine eng anliegende schwarze Kopfbedeckung, eine schwarze Gesichtsmaske und schwarze Bänder, eventuell aus Leder, die er um seinen Oberkörper gebunden hatte. Ansonsten war er völlig nackt. Das Polizeirevier Tübingen nimmt Hinweise unter Telefon 07071/972-1440 entgegen. (md)

Bodelshausen (TÜ): Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B27 erlitten. Ein 29-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Balingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Bodelshausen wechselte der Skoda-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur, um einem anderen Pkw die Auffahrt auf die Bundestraße zu ermöglichen. Hierbei übersah er jedoch den 26-jährigen Motorradfahrer auf der linken Fahrspur. Dieser konnte aufgrund des plötzlichen Fahrstreifenwechsels nicht mehr bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Mann von seinem Zweirad und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. (gj)

Hausen am Tann (ZAK): Wanderin gestürzt

Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einer gestürzten Wanderin an den Lochenstein ausgerückt. Dort war gegen 14.30 Uhr eine 71Jahre alte Wanderin vom Weg abgerutscht und etwa 20 Meter einen Hang hinabgestürzt. Nach der Rettung durch die Bergwacht wurde die Frau mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Obernheim (ZAK): Betrunken in die Leitplanken gekracht und geflüchtet

Deutlich alkoholisiert war ein 62-Jähriger, der am Sonntagvormittag auf der K 7172 einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Mann war gegen 10.25 Uhr mit seinem VW Tiguan mit Anhänger auf der Kreisstraße von Oberdigisheim in Richtung Obernheim unterwegs und überholte in einer leichten Kurve einen vorausfahrenden Traktor. Dabei kam er mit seinem Gespann zu weit nach links und touchierte die dortigen Leitplanken. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten alarmierten die Polizei, die den Fahrer und das unfallbeschädigte Auto in der Folge antreffen konnten. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 62-Jährigen ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,9 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ob der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Albstadt aufgenommen hat. Der entstandene Sachschaden am Tiguan wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an den Leitplanken ist noch nicht bekannt. (cw)

Oberdigisheim (ZAK): Tödlicher Badeunfall

Ein tragischer Badeunfall hat sich am Sonntagvormittag im Stausee Oberdigisheim ereignet. Eine 85-Jährige war dort gegen 11.40 Uhr mit weiteren Schwimmerinnen im Wasser, als sie plötzlich immer langsamer wurde und unterging. Die Seniorin konnte durch die aufmerksamen Rettungsschwimmer nach wenigen Minuten gefunden, aus dem Wasser geborgen und reanimiert werden. Ein Rettungswagen brachte die Frau anschließend zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus, wo sie im Laufe des Sonntagnachmittags verstarb. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 10 Fahrzeugen und 50 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst inklusive der Wasserrettung mit 13 Einsatzkräften und die DLRG Wasserwacht mit 20 Einsatzkräften. (cw)

