Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikte, Brand, Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Kfz, Widerstände, Einbruch

Reutlingen (ots)

Autofahrer angegriffen

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zu einem Raubdelikt nach einem Vorfall am Samstagabend gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz in der Haydenstraße aufgenommen. Ein 19-Jähriger saß zusammen mit einem 18-Jährigen Beifahrer in einem BMW, als ein mit drei Personen besetzter Audi neben ihnen anhielt. Die drei Unbekannten stiegen aus und umstellten den BMW, wobei sich ein Täter zum geöffneten Fahrerfenster des BMW begab und versuchte, dem 19-Jährigen seine Umhängetasche gewaltsam zu entreißen. Dem BMW-Fahrer gelang es, die Tasche festzuhalten. Er wurde außerdem mehrfach geschlagen und hierbei leicht verletzt. Als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden und zum Parkplatz liefen, flüchteten die Personen in ihrem Audi. Das Fluchtfahrzeug konnte trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden.

Reutlingen (RT): Brand in Damentoilette

Zum Friedhof Unter den Linden sind Feuerwehr und Polizei am Samstagmorgen gegen sieben Uhr ausgerückt, nachdem der Rettungsleitstelle von einem Passanten Rauch aus einer Toilette gemeldet worden war. Die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen und eine Ausbreitung auf die angrenzende Aussegnungshalle damit verhindern. Der Sachschaden am Gebäude wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers, welches im Bereich eines Handtuchspenders ausgebrochen war, hat das Kriminalkommissariat Reutlingen zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik aufgenommen.

Reutlingen (RT): Umhängetasche entrissen

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt die Kriminalpolizei Reutlingen nach einem Vorfall, der sich am Samstagabend gegen 23.50 Uhr im Bereich der Mittnachtstraße / Humboldstraße ereignet hat. Nach bisherigen Ermittlungen wurde einem alkoholisierten 27-Jährigen von vier bislang unbekannten Tätern gewaltsam dessen Umhängetasche weggenommen. Der Geschädigte wurde während der Tatausführung auch mit Faustschlägen traktiert, wobei er derart schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern, von denen bislang keine Personenbeschreibung bekannt ist, dauern an.

Bad Urach (RT): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 31 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 465 zwischen Bad Urach und Seeburg erlitten. Der Mann war gegen 11.40 Uhr mit seiner Honda in Richtung Seeburg unterwegs als er eingangs einer leichten Linkskurve vermutlich infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 31-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine Maschine musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.

Metzingen (RT): Diebstahlserie aus Pkw (Zeugenaufruf)

Acht offenbar unverschlossen abgestellte Fahrzeuge sind von Freitag auf Samstag in Glems von einem Unbekannten angegangen worden. Zwischen 22 und acht Uhr entwendete der Täter aus den Fahrzeugen Bargeld und ein Tablet im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/9240 beim Polizeirevier in Metzingen zu melden.

Deizisau (ES): Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Mit einem renitenten Brüderpaar hatten es Beamte des Polizeireviers Esslingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu tun. Zwischen den stark alkoholisierten Brüdern im Alter von 19 und 22 Jahren war es gegen 22.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Freibades zunächst zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, so dass Zeugen die Polizei alarmierten. Nach dem Eintreffen der ersten Streife wurde versucht, die Streithähne zu trennen, woraufhin sich die Beiden solidarisierten und es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten kam. Hierbei erlitt ein Polizeibeamte leichte Verletzungen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Filderstadt (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Mehrfamilienhaus in der Felsenstraße ist am Sonntagmorgen, gegen 04.15 Uhr, eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam über eine Balkontüre Zutritt zum Inneren der Erdgeschosswohnung. Dort durchwühlte er Schubladen und entwendete einen Geldbeutel, bis er vermutlich durch die Bewohner gestört wurde und unerkannt flüchtete. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.

Wendlingen am Neckar (ES): Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Pkw-Lenker hat am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Der 74-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes von Oberboihingen in Richtung Wendlingen. Hierbei fiel er einem Polizeibeamten, der auf dem Weg zum Dienst war, durch seine auffällige Fahrweise auf. Nachdem der Mercedes-Fahrer eine Bordsteinkante überfahren und hierbei beide Reifen beschädigt hatte, versuchte der Polizeibeamte diesen zum Anhalten zu bewegen. Der 74-Jährige reagierte zunächst nicht und stellte sein Fahrzeug schlussendlich im Drosselweg ab, wobei er noch mit einem dort geparkten Audi A3 kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 74-Jährigen fest. Ein Atemtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste der Unfallverursacher auch seinen Führerschein abgeben.

Esslingen am Neckar (ES): Gestürzt und Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt seit Sonntagmorgen gegen einen 45-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 02.15 Uhr konnten Zeugen den Mann dabei beobachten, wie er mit seinem E-Scooter die Wehrneckarstraße entlangfuhr und dabei stürzte. Sie verständigten daraufhin die Polizei und den Rettungsdienst. Der 45-Jährige, der sich bei dem Sturz leichte Gesichtsverletzungen zuzog, flüchtete allerdings beim Eintreffen der Rettungskräfte, konnte aber etwas später und einige Straßen weiter von einer Polizeistreife angetroffen werden. Während der Verkehrskontrolle wurde bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei der anschließenden Blutentnahme in einem Klinikum wehrte sich der Mann massiv und verletzte dabei auch eine 27-jährige Polizeibeamtin leicht.

Tübingen (TÜ): Renitente Autofahrerin

Durch ihre Fahrweise ist eine 22-Jährige an Samstagabend mit ihrem Jeep einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen im Schlossbergtunnel aufgefallen. Gegen 22 Uhr überholte die Jeep-Fahrerin die Streife mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle der jungen Frau, die zusammen mit ihrer achtjährigen Schwester unterwegs war, schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Die 22-Jährige musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Beim Transport in die Klinik verhielt sie sich renitent und beleidigte die Beamten mit nicht zitierfähigen Worten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Meßstetten (ZAK): Radfahrer gestreift und weitergefahren

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt der Verkehrsdienst Balingen gegen den Fahrer eines Pkw, der nach einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der Kreisstraße 7143 bei Hossingen davongefahren ist. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 86-Jährige gegen 11.20 Uhr mit seinem Renault die Kreisstraße von Hossingen kommend in Richtung Meßstetten und streifte beim Überholen einen in selber Richtung fahrenden 78-jährigen Pedelec-Fahrer mit seinem rechten Außenspiegel. Dieser stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der 86-Jährige setzte seine Fahrt hingegen fort. Aufgrund von Zeugenaussagen und am Unfallort aufgefundener Fahrzeugteile konnte der Unfallverursacher schließlich kurze Zeit später ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Seinen Führerschein übergab der Senior freiwillig an die Beamten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell