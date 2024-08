POL-RT: Einsatzmaßnahmen der Polizei am Flughafen Stuttgart anlässlich einer Versammlung von Klima-Aktivisten

Reutlingen (ots) - Unfall aufgrund körperlichem Mangel mit leicht verletzter Person Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro und einer leicht verletzten Person ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag entstanden. Eine 84-Jährige fuhr gegen 17.25 Uhr mit ihrem Pkw Peugeot die Stämmesäckerstraße in ...

