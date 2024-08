Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer gestürzt; Gegen Fassade geprallt; Gas- und Bremspedal verwechselt

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Radfahrer schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 61 Jahre alter Radler bei einem Sturz am Freitagvormittag auf der L245 erlitten. Der Mann war gegen 9.40 Uhr als letzter einer dreiköpfigen Gruppe mit seinem Mountainbike auf der Landesstraße von Gossenzugen in Richtung Zwiefalten unterwegs. Dabei kam er im Auslauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine rund drei Meter tiefe Böschung hinunter. Der 61-Jährige, der anschließend selbstständig hochgeklettert war, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Filderstadt - Bonlanden (ES): Mit Fassade kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Marktstraße entstanden. Gegen 10.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem eine 77-Jährige mit ihrem Mini im Bereich einer dortigen Bäckerei in eine Parklücke einfahren wollte. Dabei verwechselte sie nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar das Brems- mit dem Gaspedal, worauf der Mini mit einer Gebäudefassade kollidierte. Verletzt wurde den aktuellen Erkenntnissen zufolge niemand. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gas- und Bremspedal verwechselt

Die Verwechslung von Gas- und Bremspedal dürfte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Straße Untere Halde gewesen sein. Eine 89-Jährige verwechselte dort beim Einparken mit ihrem Mercedes offenbar die Pedale. Daraufhin überfuhr der Wagen Böschungen, Verkehrszeichen, einen Zaun und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Die Seniorin blieb dabei nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell