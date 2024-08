Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 08.08.2024/16.36 Uhr: Mössingen (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Reutlingen (ots)

Bei nachstehendem Unfall wurden die Fahrzeuge vertauscht. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen und nachstehende, korrigierte Pressemeldung zu verwenden.

Mössingen (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Leicht verletzt wurde eine 24-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen in der Butzenbadstraße ereignet hat. Die junge Frau war gegen 6.40 Uhr in Richtung Daimlerstraße unterwegs, als sie mit ihrem Seat Ibiza aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach rechts kam und mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen C3 kollidierte. In Folge des Aufpralls überschlug sich der Seat und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallverursacherin wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro. (mg)

