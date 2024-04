Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Papiercontainer brennt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 12.04.2024, 01.00 Uhr;

Den in Brand geratenen Inhalt eines Papiercontainers löschen musste die Feuerwehr in Gronau am Freitag. Gegen 01.00 Uhr rückten die Einsatzkräfte zur Enscheder Straße aus. Die Brandursache ist unklar. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell