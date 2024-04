Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rückstau

Auf Wartende aufgefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Legdener Straße und Schumacherring;

Unfallzeit: 11.04.2024, 13.20 Uhr und 17.55 Uhr;

Auf einen vor ihr haltenden Wagen aufgefahren ist am Donnerstag eine 39-Jährige in Ahaus. Die Legdenerin war aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Legden unterwegs. Auf der Legdener Straße hatte sich gegen 13.20 Uhr ein Rückstau von mehreren Fahrzeugen gebildet, da ein Autofahrer nach links in eine Bauerschaft abbiegen wollte. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 26-Jährigen. Die Borkenerin hatte zuvor nur einen Zusammenstoß mit einem vor ihr wartenden Wagen verhindern können, indem sie nach rechts auf den Grünstreifen auswich. Dabei hatte sie jedoch zwei Verkehrszeichen touchiert. Der Rettungsdienst brachte die Legdenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass Abschleppunternehmen anrückten mussten.

Zu einem ähnlich gelagerten Verkehrsunfall kam es am gleichen Nachmittag auch auf dem Schumacherring. Dort fuhr eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Gronau auf einen verkehrsbedingt wartenden Wagen eines 64-jährigen Gescheraners. Dieser sowie sein 34 Jahre alter Beifahrer aus Velen und die Autofahrenden verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Gronauerin in ein Krankenhaus. Die Beteiligten waren gegen 17.55 Uhr aus Richtung Schöppinger Straße in Richtung Heeker Straße unterwegs. Der Gescheraner hatte nach links in die Siemensstraße abbiegen wollten, musste jedoch den Gegenverkehr passieren lassen. (db)

