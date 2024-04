Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Elektroroller erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Gronauer Straße / Schillerstraße;

Unfallzeit: 10.04.2024, 13.30 Uhr;

In Gronau-Epe hat am Mittwoch die Fahrerin eines E-Scooters bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Eine 59-Jährige hatte gegen 13.30 Uhr die Schillerstraße aus Richtung Gildehauser Damm kommend befahren und wollte von dieser nach links in die Gronauer Straße abbiegen. Dabei erfasste die Gronauerin die querende 56-Jährige: Die war auf dem Radweg der bevorrechtigten Gronauer Straße in Richtung Gronau unterwegs gewesen. Rettungskräfte versorgten die ebenfalls in Bocholt lebende Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell