Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radlerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Stenerner Weg/ Herzogstraße / Adenauerallee / Nordstraße;

Unfallzeit: 10.04.2024, 19.05 Uhr;

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Bocholt mir einer entgegenkommenden Radfahrerin kollidiert. Der 28-Jährige hatte gegen 19.05 Uhr den Stenerner Weg in Richtung Herzogstraße befahren. Als der Bocholter nach links in die Nordstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Nach Angaben des Mannes hatte er die Radlerin aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät bemerkt - diese hatte die Herzogstraße befahren und die Kreuzung mit der Nordstraße und der Adenauerallee in Richtung Stenerner Weg queren wollen. Bei der Kollision erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Bocholterin in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell