POL-NOM: Landkreis Northeim, Freitag, 16.02.2024, 11.00 Uhr

Uslar (ots) - SCHLARPE, (go), AM BERGE, Freitag, den 09.02.2024, 09:30 Uhr. Im Rahmen der Ermittlungen konnte als Brandursache in dem Wohnhaus in Schlarpe zweifelsfrei ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät ausgemacht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

