POL-NOM: Diebstahl von Diesel

Northeim (ots) - Northeim, Fliederstraße, Montag, 12.02.2024, 08.00 Uhr bis Donnerstag, 16.02.2024, 17.20 Uhr NORTHEIM (Wol) - Fünf Kellerräume geöffnet. Im Zeitraum von Montag ca. 08.00 Uhr bis Donnerstag ca. 17.20 Uhr konnten unbekannte Personen in fünf Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Fliederstraße in Northeim einbrechen. Die Personen öffneten gewaltsam die Vorhängeschlösser und begaben sich anschließend in die einzelnen Räume. Am gestrigen Tag ...

