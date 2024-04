POL-BOR: Stadtlohn - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Aktuelle Vermisstensuche

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Stenerner Weg/ Herzogstraße / Adenauerallee / Nordstraße; Unfallzeit: 10.04.2024, 19.05 Uhr; Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Bocholt mir einer entgegenkommenden Radfahrerin kollidiert. Der 28-Jährige hatte gegen 19.05 Uhr den Stenerner Weg in Richtung Herzogstraße befahren. Als der Bocholter nach links in die Nordstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Nach Angaben des ...

mehr