Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Illegale Ölentsorgung, Mit Pkw überschlagen, Einbruch in Mülldeponie

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

In das Areal einer Mülldeponie in der Stettener Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr und 7.20 Uhr schnitt der Täter ein Loch in den Zaun und gelangte so auf das Gelände. Dort drang er gewaltsam in zwei Gebäude ein. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem fiel ihm ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände mit er unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (mg)

Mössingen (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Leicht verletzt wurde eine 24-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen in der Butzenbadstraße ereignet hat. Die junge Frau war gegen 6.40 Uhr in Richtung Daimlerstraße unterwegs, als sie mit ihrem Citroen C 3 aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach rechts kam und mit einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza kollidierte. In Folge des Aufpralls überschlug sich der Citroen und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallverursacherin wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro. (mg)

Rangendingen (ZAK): Öl in Abwasserkanal entsorgt (Zeugenaufruf)

Rund 100 Liter Öl sind am Donnerstagmorgen, kurz vor sieben Uhr, in einem Zulauf der Kläranlage festgestellt worden. Ein Unbekannter hatte dieses zuvor offenbar über die Kanalisation entsorgt. An welcher Stelle das Öl in die Kanalisation eingeleitet worden war und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort, um das Öl abzupumpen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu einem möglichen Verursacher werden unter Telefon 07433/264-0 entgegengenommen. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell