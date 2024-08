Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Polizeibeamte angegriffen; Raub;

Reutlingen (ots)

Rotlicht missachtet

Mehrere Businsassen sind bei einer Vollbremsung am Mittwochmittag in Reutlingen leicht verletzt worden. Ein 44-Jähriger war kurz nach 13.30 Uhr mit dem Linienbus auf der Bantlinstraße in Richtung Metzingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Tübinger Straße fuhr ein von rechts kommender, 19 Jahre alter Radfahrer bei Rot über die Ampel. Der Busfahrer musste daraufhin stark abbremsen, wodurch fünf Fahrgäste in seinem Fahrzeug sich leichte Verletzungen zuzogen. Die Verletzten wurden im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt. Zwischen dem Bus und dem Radler war es zu einer leichten Berührung gekommen. Ersten Erkenntnissen nach blieb der Heranwachsende hierbei unverletzt. (ms)

Metzingen (RT): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Überleitung von der B 312 auf die B 28 in Richtung Bad Urach ereignet. Ein 22-Jähriger wollte gegen 14.15 Uhr mit seinem Renault Megane auf der rechten der beiden Fahrspuren der B 312 abfahren und hierbei noch einen vorausfahrenden Lkw überholen, weshalb er auf die linke Spur wechselte. Dabei übersah er einen bereits dort fahrenden Opel Grandland, wodurch es zur Kollision kam. Der 41-jahre alte Opelfahrer hatte zuvor noch vergeblich versucht, auszuweichen, wobei er ein Verkehrszeichen beschädigte. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt. Der Opel wurde in der Folge abgeschleppt. (mg)

Esslingen (ES): Schadensträchtiger Brand auf Baustelle

Beim Brand eines Baucontainers am Dienstagabend auf einer Baustelle im Gestütsweg im Stadtteil Weil ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Kurz nach 18 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Container lichterloh. Die im Container gelagerten Maschinen, Baumaterialien sowie verschiedene Betriebsstoffe wurden in der Folge zerstört. Durch die enorme Hitzeentwicklung schmolz der Asphalt an der Brandstelle. Verletzt wurde niemand. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten mussten sowohl der Gestütsweg, als auch die Württembergstraße für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Zur Klärung der noch unbekannten Brandursache haben Brandermittler des Polizeireviers Esslingen die Ermittlungen übernommen. (gj)

Esslingen (ES): Nach Geschwindigkeitskontrolle Polizeibeamte angegriffen

Einer ganzen Reihe von Anzeigen sieht ein 43-Jähriger entgegen, der am frühen Donnerstagmorgen im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle aufgefallen ist. Der Mann war gegen 1.20 Uhr mit seinem Fiat auf der B10 in Richtung Ulm unterwegs und wurde auf Höhe der Sirnauer Brücke mit mehr als 130 km/h bei erlaubten 80 km/h mittels Laser-Handmessgerät gemessen. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass er eine verbotene Blitzerwarn-App aktiv hatte, zudem waren Anhaltspunkte vorhanden, die auf den Einfluss berauschender Mittel hinwiesen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Im Krankenhaus leistete er gegen die Maßnahme erheblichen Widerstand, griff die Polizeibeamten mit Tritten und Schlägen an und versuchte letztendlich aber vergeblich zu flüchten. Zwei der eingesetzten Polizeibeamten wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten und ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Der Beschuldigte war unverletzt geblieben. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Passant ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Neuhäuser Straße ereignet haben soll, sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Ein 57-Jähriger war gegen 1.45 Uhr auf der Neuhäuser Straße zu Fuß unterwegs. Wie er angab, sollen an der Einmündung zur Straße Neuhäuser Bach plötzliche aus einem rechts gelegenen Maisfeld heraus zwei schwarz gekleidete Männer gekommen sein, ihn mit einem Messer und einem Baseballschläger bedroht und zu Boden gebracht haben. Dort sollen sie ihn mit Tritten und Schlägen attackiert und persönliche Gegenstände, darunter seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und einem geringfügigen Bargeldbetrag geraubt haben. Anschließend flüchteten die Angreifer zu Fuß in Richtung Neuhausen. Der 57-Jährige, der bei dem Angriff verletzt wurde, ging anschließend nach Hause, von wo aus er rund eine Stunde später die Polizei verständigte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in der Folge zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Angreifer werden als etwa Mitte 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von normaler Statur beschrieben. Beide sollen mit schwarzen Hosen, schwarzen T-Shirts und schwarzen Stahlkappenstiefel bekleidet gewesen sein. Beide waren mit schwarzen Skimasken maskiert und hätten Deutsch mit schwäbischem Akzent gesprochen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 oder das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 entgegen. (cw)

Kirchheim (ES): E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 22 Jahre alte E-Scooter-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Röntgenstraße erlitten. Die Frau befuhr gegen 19.40 Uhr mit einem Scooter den Verbindungsweg von der Jahnstraße in Richtung Röntgenstraße und fuhr anschließend über den Bordstein hinweg auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Ford einer 49-Jährigen, die noch versucht hatte, zu bremsen. Die Zweiradfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rd)

Ostfildern-Ruit (ES): Rollstuhlfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein Rollstuhlfahrer ist am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 73-jährige Mann mit seinem Rollstuhl auf dem Gehweg der Straße Hintere Gärten. Beim Versuch, von einem erhöhten Bordstein herunterfahren, stürzte er ohne Fremdbeteiligung und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. (gj)

Ammerbuch (TÜ): 13 Fahrzeuge durch Brand beschädigt

13 Fahrzeuge sind am Mittwochnachmittag auf einem Betriebsgelände in der Wiesenstraße in Altingen durch ein Feuer beschädigt worden. Kurz vor 15.30 Uhr war ein nicht zugelassener Pkw ersten Erkenntnissen nach aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer griff anschließend in kürzester Zeit auf weitere Autos, die eng nebeneinander geparkt waren, über. Erste Löschversuche durch Zeugen waren erfolglos geblieben. Der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot ausrückte, gelang es nach etwas mehr als einer Stunde die Flammen einzudämmen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. An den Fahrzeugen war ein Schaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Unfall mit verletztem Motorrollerfahrer

Leichte Verletzungen hat der Lenker eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Bodelshausen erlitten. Ein 59 Jahre alter Pkw-Lenker war gegen 15.15 Uhr in den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße eingefahren. Hierbei touchierte er den sich bereits im Kreisel befindlichen 77 Jahre alten Rollerfahrer. Der Senior stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich. Der Senior wollte sich im Anschluss selbstständig zu einem Arzt begeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Traktorfahrer hat am Mittwochnachmittag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der L 415 verursacht. Der 52-Jährige wollte gegen 16.40 Uhr mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug von einem Feldweg herkommend die Landstraße zwischen Bickelsberg und Brittheim überqueren. Hierbei stieß er gegen das Heck eines in Richtung Brittheim fahrenden Mercedes-Benz GLK einer 51 Jahre alten Frau. Während an dem Traktor lediglich geringer Schaden entstanden war, beläuft sich dieser bei dem Mercedes auf etwa 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 52-Jährigen fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste der Unfallverursacher daraufhin auch seinen Führerschein abgeben. (ms)

