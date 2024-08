Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Zigarettenkasten gesprengt; Randalierer; Einbrecher auf frischer Tat geschnappt; weitere Einbrüche

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Vorrang missachtet

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftradroller und einem Pkw ist es am Dienstagabend auf der Ulmer Straße gekommen. Eine 38-Jährige wollte gegen 23 Uhr mit ihrem Opel Cascada vom Drive-in eines Schnellimbisses kommend in die Ulmer Straße einfahren. Dabei übersah sie den von links auf der Ulmer Straße heranfahrenden Motorroller, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei wurde der 17 Jahre alte Rollerfahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4.500 Euro geschätzt. (cw)

Eningen (RT): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Leicht verletzt wurde eine 28 Jahre alte Rollerfahrerin, die am Dienstagabend auf der Reutlinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war die junge Frau gegen 20.25 Uhr mit ihrem Leichtkraftradroller auf der Reutlinger Straße in Richtung Eningen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Spitzwiesenweg wollte sie nach links in diesen einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer 35-Jährigen, die mit ihrem Ford Fiesta in gleicher Richtung fuhr und sich bereits links eingeordnet hatte. Die Rollerfahrerin prallte dabei in die rechte Fahrzeugfront des Ford und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf jeweils etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Bad Urach (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend auf der Sirchinger Steige ereignet. Ein 19-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit einer Honda auf der L 249 in Richtung Bad Urach unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam der junge Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Im Anschluss rutschten er und seine 18-jährige Sozia sowie seine Maschine auf die Gegenfahrbahn und prallten frontal gegen den BMW X2 eines 66 Jahre alten Mannes. Hierbei geriet die Heranwachsende unter den Pkw und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 19-Jährige zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der BMW-Lenker sowie seine 61 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Da eine größere Menge an Betriebsstoffen ausgelaufen war, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge und der Straßenreinigung musste die Sirchinger Steige bis kurz vor 23 voll gesperrt werden. (ms)

Pliezhausen (RT): Böller im Zigarettenautomaten gesprengt

Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Mittwoch in Pliezhausen zu einem Polizeieinsatz geführt. Mehrere Zeugen hatten gegen 3.50 Uhr explosionsartige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen konnte im Bereich der Einmündung Baumsatzstraße/Lichtensteinstraße ein leicht beschädigter Zigarettenautomat festgestellt werden, in dessen Ausgabeschacht offenbar ein Böller gezündet worden war. Zigaretten und Bargeld blieben unangetastet. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen in Tatortnähe zum fraglichen Zeitpunkt Motorroller-Geräusche zu hören gewesen sein. Zeugen, die hierzu nähere Angaben machen oder sonstige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07121/96110 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (ak)

Filderstadt (ES): Radfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer, der am Dienstagabend auf der L1205 zwischen Wolfschlugen und Sielmingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 58-jährige Radler war gegen 19.40 Uhr auf einem Feldweg unterwegs und wollte auf Höhe des Verkehrsübungsplatzes die Landesstraße überqueren. Dazu hielt er aber nicht vollständig an, sondern rollte leicht auf die Fahrbahn. Dort touchierte er den Anhänger eines ordnungsgemäß vorbeifahrenden VW Transporters eines 28-Jährigen. Dabei wurde der Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. (cw)

Esslingen (ES): In Schule eingebrochen

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Schule in der Flandernstraße sein Unwesen getrieben. Zwischen 19.30 Uhr und sechs Uhr drang der Unbekannte über eine Zugangstür ins Gebäude ein. Im Erdgeschoss hebelte der Täter verschiedenes Mobilar auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und bitte unter Tel. 0711/3990-330 um Zeugenhinweise. (gj)

Nürtingen (ES): Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es der Polizei in Nürtingen am frühen Mittwochmorgen gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Die Frau bemerkte kurz vor vier Uhr, wie ein Mann mit einer Gartenschere sich an der Eingangstür eines Cafés in der Galgenbergstraße zu schaffen machte. Daraufhin verständigte sie sofort die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Als er die Polizeistreife bemerkte, versuchte der 21-Jährige zu flüchten. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung von einem Polizisten eingeholt und widerstandslos festgenommen werden. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann mit einem vermutlich kurz zuvor entwendeten Fahrrad unterwegs war. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Auf der Straße randaliert (Zeugenaufruf)

In der Gewahrsamszelle des Polizeireviers endete der Abend für einen 24-Jährigen der am Dienstag im Bereich der Uhlandstraße und der Eberhardsbrücke randaliert hatte. Gegen 22.10 Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, die den 24-Jährigen beobachtet hatten, wie er zunächst beim Entlanglaufen der Uhlandstraße mehrere Mülltonnen umwarf und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat trat. Im weiteren Verlauf lief er die Eberhardsbrücke hoch in Richtung Karlstraße, wobei er grundlos zahlreiche Passanten anschrie und mehrfach auf den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Eberhardsbrücke sowie auf abgestellte Fahrräder an der Ecke Eberhardsbrücke / Gartenstraße eintrat. Dem auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiven und augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden Mann wurde nach der Feststellung seiner Personalien ein Platzverweis erteilt und der Gewahrsam angedroht. Nachdem er dem Platzverweis nicht Folge leisten wollte und sich nicht abhalten ließ, weiter in die Innenstadt zu laufen, musste er in Gewahrsam genommen werden. Ob an dem Fahrkartenautomaten und an dem Pkw Schäden entstanden sind, ist Gegenstand der Ermittlungen zu denen das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 noch nach Zeugen und Geschädigten sucht. (cw)

Rottenburg (TÜ): Mit Radfahrer zusammengestoßen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin ist es am Dienstagabend auf der Römerstraße gekommen. Ein 58-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Rennrad auf der Römerstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Kurz vor der Steigung wollte er eine vor ihm laufende Fußgängerin überholen und machte auf sich aufmerksam, wobei sich die 78 Jahre alte Frau umdrehte und in seine Fahrspur lief. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die Seniorin so unglücklich, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. (cw)

Bisingen (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Zu schnell unterwegs war ein 24-jähriger Motorradfahrer, der am Dienstagabend auf der L360 gestürzt ist. Der Biker war gegen 20 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landesstraße von Onstmettingen kommend, in Richtung Thanheim talwärts unterwegs. Weil er jedoch seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, stürzte er in der letzten scharfen Linkskurve kurz vor Thanheim, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die mit einem Unterfahrschutz versehenen Doppelleitplanken. Dabei wurde er zum Glück nur leicht verletzt, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Sein Motorrad, an dem ein Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro entstanden ist, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Leitplanken wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn von aufgewirbeltem Schotter und Erdreich, sowie ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Balingen (ZAK): Einbruch in Firmengebäude

In ein Firmengebäude in der Rosenfelder Straße ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Nachdem ein Zeuge die Tat entdeckt und gegen 2.15 Uhr die Polizei alarmiert hatte, überprüften Einsatzkräfte des Polizeireviers Balingen das Gebäude, aus dem der Eindringling offenbar bereits geflohen war. Nach jetzigen Erkenntnissen hatte der Täter eine Tür aufgehebelt und war so ins Innere gelangt. Auch die Tür zu einer zu dem Firmenkomplex gehörenden Wohnung war gewaltsam geöffnet worden, bevor der Täter das dortigen Mobiliar durchwühlte. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

