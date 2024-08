Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Feuerwerkskörper gezündet, Brand eines Stromkastens

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Straße Oberer Auchtert ist ein Unbekannter am Montag eingebrochen. Zwischen acht Uhr und 23 Uhr verschaffte sich ein Krimineller über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der er in der Folge in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlte, bevor er unerkannt flüchtete. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

St. Johann (RT): Stromverteilerkasten in Brand geraten

Ein Verteilerkasten eines Energieversorgers ist am Montagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei rückten kurz nach 16 Uhr an den Standort der Stromanlage zwischen Gächingen und Dottingen aus, nachdem eine Zeugin dort Rauch und Flammen bemerkt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand mehrerer Kabel rasch löschen. Als Folge des Brandes waren zwei Haushalte im Ortsteil Gächingen kurzzeitig ohne Stromversorgung. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. (gj)

Pfullingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu schnell unterwegs war ein 20-jähriger Motorradfahrer, der am frühen Dienstagmorgen auf der L382 verunglückt ist. Der junge Fahrer war gegen 0.40 Uhr mit seiner BMW F650 auf der Stuhlsteige aufwärts in Richtung Sonnenbühl unterwegs. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr er dabei so schnell, dass er in der Haarnadelkurve im oberen Bereich der Steige nach rechts in Richtung Fahrbahnrand getrieben wurde. Weil er zudem noch sein Vorderrad überbremste, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte seitlich gegen ein Verkehrszeichen und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an seinem Motorrad und an dem Verkehrszeichen wird auf rund 800 Euro geschätzt. (cw)

Pfullingen (RT): Beim Böllerzünden erwischt

Laute Knallgeräusche haben Anwohner der Große Heerstraße in der Nacht zum Dienstag, gegen 2.15 Uhr, aufgeschreckt. Nach Alarmierung der Polizei überprüften mehrere Streifenwagenbesatzungen diesen Bereich, wo sie zwei Jugendliche auf frischer Tat antreffen konnten, als sie erneut Feuerwerkskörper zündeten. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen wurden weitere Böller, ein Feuerzeug sowie Zigaretten aufgefunden und beschlagnahmt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen die beiden 15-Jährigen entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. (gj)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro sind in den vergangenen Tagen aus einer Großbaustelle an der Ecke Schlachthaus-/Fleischmannstraße entwendet worden. Auf bislang ungeklärte Art und Weise gelangten die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, elf Uhr, in einen Kellerraum und nahmen unter anderem Akkuschrauber, Winkelschleifer sowie Schlagbohrer und das dazugehörige Zubehör mit. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Lenningen (ES): In Wohnung eingebrochen

Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 15 Uhr, ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Adolf-Scheufelen-Straße eingebrochen. Wohl über ein gekipptes Fenster verschaffte sich der Täter Zutritt zum Wohnraum und suchte darin nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (rd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Eine 43-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit einem VW T-Roc auf der Kreisstraße von Sickenhausen herkommend in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kurz vor Ortsbeginn übersah sie den sich bereits im Kreisel befindlichen, 31 Jahre alten Kradlenker. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Biker von seiner Yamaha und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam die Feuerwehr zur Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Nusplingen (ZAK): Mit geparktem Pkw kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Talstraße entstanden. Ein 45-Jähriger befuhr gegen 17.25 Uhr mit einem Kia die Talstraße in Richtung Unterdigisheim. Im Bereich der Einmündung zur Hutzelgasse geriet er mit dem Wagen wohl infolge eines Sekundenschlafs nach links und prallte gegen einen abgestellten Smart. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Albstadt (ZAK): In die Leitplanken gekracht

In den Leitplanken an der L433 endete die Fahrt einer 45-Jährigen am Montagabend. Die Frau war gegen 22.30 Uhr mit ihrem BMW Z4 auf der Landesstraße von Meßstetten kommend in Richtung Ebingen unterwegs. In einer scharfen 180 Grad Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, geriet nach rechts in eine Zufahrt zu einem Parkplatz und prallte dort frontal gegen die Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Eine Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein noch am Unfallort beschlagnahmt werden musste. Ihr BMW, an dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte noch einmal mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell