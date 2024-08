Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfallflucht, Raubüberfall, Einbruch, Verletztes Kind, Sachbeschädigungen

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): An der Albkante verlaufen

Zu einem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Bergwacht ist es am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr gekommen, nachdem sich eine vierköpfige Familie am Albtrauf beim Schloss Lichtenstein verlaufen hat. Die vier Damen im Alter von 8, 13, 38 und 86 Jahren gerieten auf einem schmalen und zum Teil mit Gehölz bedeckten Pfad, welcher zwischen der Ruine Alt-Lichtenstein und dem Märchenschloss ins Echaztal zu führen schien, in Not. Nachdem auf dieser selbstgewählten Strecke die 86-jährige Wanderin mehrfach ausrutschte, sich hierbei zum Glück aber nicht verletzte und auch die achtjährige Tochter mit unsicheren Schritten unterwegs war, blieb der 38-Jährigen nur noch übrig einen Notruf abzusetzen. Mithilfe des Smartphones gelang es der 13-Jährigen die GPS-Koordinaten herauszufinden, sodass die Rettungskräfte an die Örtlichkeit im unwegsamen Gelände geführt und die vier Personen wohlbehalten gerettet werden konnten.

Engstingen (RT): Nach Unfall geflohen

Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am Samstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, am Kreisverkehr in der Reutlinger Straße gekommen. Ein 90-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz missachtete die Vorfahrt einer im Kreisel fahrenden 56-jährigen Opellenkerin. Nachdem es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw gekommen war, fuhr der Mercedesfahrer weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Senior sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt.

Wendlingen (ES): Mit Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit hantiert

Am Samstagmittag hat ein 35-jähriger Mann in Wendlingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem ein Zeuge gegen 14.55 Uhr über Notruf mitteilte dass ein Mann mit einer Pistole im Bereich der Stuttgarter Straße hantiert habe, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Einsatzkräften überprüft. Hierbei war der Mann noch weiteren Passanten aufgefallen, sodass er letztendlich in Bahnhofsnähe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Die von ihm mitgeführte Softairwaffe wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weilheim an der Teck (ES): Überfall auf Tankstelle (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend ist eine Tankstelle in der Zeller Straße überfallen worden. Gegen 20.40 Uhr betrat ein schwarz gekleideter und maskierter Mann den Verkaufsraum und forderte die Herausgabe von Bargeld. Seine Forderung untermauerte er, indem er eine Schusswaffe zog. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe verließ er den Verkaufsraum und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Autobahn. Der Täter wurde als etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug ein schwarzes Oberteil mit Kapuze, schwarze Schuhe mit auffallend weißen Sohlen und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/5010 entgegen.

Esslingen (ES): Wohnungseinbruch

Zu einem Wohnungseinbruch ist es in der Zeit von 30.07.2024, 13.00 Uhr, und 03.08.2024, 13.45 Uhr, in der Albstraße gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Kellertüre Zutritt zu einem Reihenmittelhaus und entwendeten Wertgegenstände. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Holzmaden (ES): Kind verletzt sich schwer

Einen tragischen Verlauf nahm am Samstagnachmittag ein Familienausflug in ein Museum in der Aichelberger Straße. Kurz vor 13.30 Uhr war ein 3-jähriges Kind damit beschäftigt, mit einem Hammer nach Fossilien zu suchen und schlug sich hierbei mit diesem selbst auf die Hand. Der Junge wurde dadurch schwer an einem Finger verletzt, woraufhin er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Ein Rettungshubschrauber flog die Unfallörtlichkeit ebenfalls an. Nach bisherigem Stand kann eine Sorgfaltspflichtverletzung der Erziehungsberechtigten oder ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Tübingen (TÜ): Mehrere Pkw beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Tübingen in der Eisenbahnstraße zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Pkw gekommen. Bisher sind fünf geparkte Fahrzeuge bekannt, an denen kurz nach Mitternacht die Heckscheibenwischer und die Außenspiegel beschädigt wurden. Bei der unmittelbar nach Bekanntwerden der Taten eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der mutmaßliche Täter, ein 52-jähriger Mann, in Tatortnähe festgenommen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Weitere Geschädigte sowie Zeugen der Taten werden gebeten sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-1440 zu melden.

