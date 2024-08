Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfallbeteiligter verstorben, Exhibitionist, Diebstahl auf Baustelle, Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Unfallbeteiligter verstorben

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.08.2024/11.40 Uhr)

Der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (31.07.2024) auf der L 1150 schwerstverletzte, 32-jährige Pedelec-Lenker ist seinen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, hatte er an der Haltestelle Altbacher Weg die Landesstraße von einem Feld-/Waldweg herkommend überquert und war dabei von einem in Richtung Esslingen fahrenden, 19 Jahre alten Motorradfahrer erfasst worden. Im Anschluss war der 32-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, wo er im Lauf des Freitags verstarb. (ms)

Nürtingen-Zizishausen (ES): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 50 Jahre alten Mann fahndet das Polizeirevier Nürtingen. Eine 41-Jährige war am Freitagvormittag, gegen 10.40 Uhr, mit ihrem Hund auf dem Neckarweg spazieren. Im Bereich der Lauterstraße fiel ihr der Mann auf, der in einer Entfernung zwischen 30 und 50 Metern immer wieder anhielt, sie mit den Augen fixierte und mehrmals vor ihr onanierte, wobei er teils seine Hosen bis zu den Oberschenkeln heruntergezogen hatte. Der Mann wird von dunklerem Teint, mit kurzen, grauen Haaren, schlanker Figur und etwa 170 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem hellblauen Polohemd. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. (cw)

Filderstadt (ES): Diebe auf Baustelle unterwegs (Zeugenaufruf)

Nach dem Diebstahl von Arbeitsmaterial im Wert von rund 9.000 Euro von einer Baustelle in der Sielminger Auerbachstraße sucht das Polizeirevier Filderstadt Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen Unbekannte am Mittwochabend Schläuche und eine sogenannte Erdrakete von dem Baustellengelände gestohlen und anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Auerbachstraße bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Transporter ausgebrannt

Zu einem Fahrzeugbrand mussten die Rettungskräfte am Freitagvormittag auf die B 28 am Ortsende von Tübingen ausrücken. Kurz vor neun Uhr bemerkte der Fahrer eines Fiat Ducato Rauch aus der Mittelkonsole aufsteigen und hielt daraufhin am Fahrbahnrand an. Kurz darauf stand der zwölf Jahre alte Transporter in Vollbrand. Dieser brannte daraufhin komplett aus. Das Fahrzeugwrack musste im Anschluss aufwändig mit einem Abschleppwagen samt Kran geborgen werden. Da Teile der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurden, mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unglücksstelle ausrücken. Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen, kann aber noch nicht abgeschätzt werden. Während des Einsatzes musste der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell