FW Stockach: Jahreshauptversammlung Feuerwehr Stockach Abteilung Hoppetenzell

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Am 2. März 2024 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stockach, Abt. Hoppetenzell statt. Abteilungskommandant Daniel Traber konnte neben Ortsvorsteher Dr. Jürgen Wegmann, Gemeinderat Stephan Borst, Ehrenmitglied Edwin Thum, die Mitglieder der Alterswehrkameraden sowie die aktiven Kameradinnen und Kameraden auch den Kommandanten Uwe Hartmann begrüßen. Entschuldigt hatte sich Frau Bürgermeisterin Susen Katter.

Schriftführer Emanuel Brunner berichtete über das abgelaufene Jahr 2023. Neben den Ausbildungs- und Übungsaktivitäten verzeichnete die Abteilung 2023 insgesamt 27 Einsätze. Hervorzuheben sind sicherlich die unwetterbedingten Einsätze Ende März sowie Anfang Dezember. Darüber hinaus gab es weitere Höhepunkte für die Abteilung, auf welche im weiteren Verlauf Abteilungskommandant Daniel Traber näher einging. Dem Kassenverwalter Sebastian Vogler konnte eine ordnungsgemäß geführte Kasse bestätigt werden. Abteilungskommandant Daniel Traber berichtete von einem insgesamt sehr guten Ausbildungsstand innerhalb seiner Abteilung. Sorge bereiten ihm allerdings nach wie vor die Lehrgangskapazitäten für Führungslehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Durch angepasste Lehrgangsformen stehen zum Teil zwar größere Lehrgangskontingente zur Verfügung, allerdings sind die Wartezeiten für diese Lehrgänge nach wie vor sehr lange, da trotz der größeren Kontingente immer noch zu wenig Lehrgangsplätze auf die einzelnen Feuerwehren fallen. Im weiteren Verlauf ging er auf die wesentlichen Höhepunkte des Jahres 2023 ein. So konnte unter anderem das Alterswehrtreffen der Feuerwehr Stockach in Hoppetenzell veranstaltet werden. Nach einem kurzen Ausblick auf das Jahr 2024 wurde auch das Jahr 2025 angesprochen. Hier feiert die Abteilung ihr 150-jähriges Jubiläum, welches voraussichtlich Mitte Mai 2025 gefeiert werden soll.

Kommandant Uwe Hartmann gab einen kurzen Ausblick, was für das Jahr 2024 und die Folgejahre innerhalb der Feuerwehr Stockach geplant ist. Im Anschluss konnten drei Kameraden neu in die Abteilung aufgenommen werden und zu Feuerwehrmännern auf Probe befördert werden. Eine Kameradin konnte zur Hauptfeuerwehrfrau und drei weitere Kameraden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert werden.

Geschrieben von Daniel Traber

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell