POL-RT: Dein Weg zur Polizei: Informationen zur Ausbildung und zum Studium bei der Landespolizei

Reutlingen (ots) - Unfall mit verletzter Pedelec-Lenkerin Mit leichten Verletzungen musste eine Pedelec-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die 50-Jährige war gegen 15.50 Uhr auf der Ernst-Abbe-Straße unterwegs und fuhr hierbei an einem am rechten Fahrbahnrand ...

mehr