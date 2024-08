Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Dreijährige allein auf Tour; Einbruch; Auseinandersetzung; Brände; Stromausfall; Pferd verletzt

Unfall mit verletzter Pedelec-Lenkerin

Mit leichten Verletzungen musste eine Pedelec-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die 50-Jährige war gegen 15.50 Uhr auf der Ernst-Abbe-Straße unterwegs und fuhr hierbei an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw vorbei. In diesem Moment öffnete der 52 Jahre alte Fahrer die Tür des Lasters, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die Frau prallte gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Dreijährige allein auf Tour

Ein dreijähriges Mädchen ist am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, in der Reutlinger Innenstadt kurzzeitig vermisst worden. Nachdem die Ausreißerin ihren Eltern entwischt war, spazierte sie alleine im Bereich des Bürgerparks umher. Dort fiel sie einige Zeit später einer aufmerksamen Passantin auf, die sich mit der kleinen Dame im Schlepptau auf die Suche nach ihren Eltern machte. Weil diese nicht aufzufinden waren, verständigte die Helferin die Polizei, die sich nun ebenfalls an der Suche beteiligte. Nachdem die Eltern ihre Tochter zwischenzeitlich vermisst gemeldet hatten, konnte die kleine Ausflüglerin durch die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen ihren erleichterten Eltern übergeben werden. (gj)

Metzingen (RT): Nach Verkehrsunfall verstorben

An den Folgen seiner bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 20.07.2024 erlittenen Verletzungen ist ein 70-Jähriger am Donnerstag im Krankenhaus verstorben. Der Mann war an diesem Samstag gegen 18 Uhr mit seinem Motorroller auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Baustelle im Bereich des Einkaufsmarktes bei der Ermsbrücke übersah er die dortige Baustellenabschrankung und prallte frontal gegen eine Betonwand. Im weiteren Verlauf wurde er von dem Motorroller abgeworfen. Der Senior wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo der am Donnerstag verstarb. (cw)

Filderstadt (ES): Zu schnell und in den Gegenverkehr

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 65-Jähriger am Donnerstagabend auf der Degerlocher Straße, Einmündung Harthäuser Hauptstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 22.40 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Degerlocher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Weil er aber viel zu schnell war, kam er in der Kurve zur Harthäuser Hauptstraße beim Rechtsabbiegen auf linke Fahrbahnseite. Dort kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 5er BMW eines 37-Jährigen. Während der Unfallverursacher nur leicht verletzt wurde und keine medizinische Versorgung benötigte, wurde der Fahrer des BMW so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Autos, an denen ein Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Schmuck gestohlen

Eine Wohnung im Waldheimweg ist am Donnerstagabend von einem Kriminellen heimgesucht worden. Zwischen 22 Uhr und 23.15 Uhr drang ein Unbekannter über eine Balkontüre in die Wohnung ein. Dort ließ er Schmuck und andere Wertgegenstände mitgehen, mit denen er sich in der Folge unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend, gegen 23.50 Uhr, in eine Unterkunft in der Forststraße gerufen worden. Dort war es wohl wegen zu lauter Musik zwischen drei Bewohnern im Alter von 26, 35 und 55 zunächst zu verbalen Streitigkeiten und dann zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, bei denen neben den Fäusten auch ein Tischbein als Schlagwerkzeug zum Einsatz gekommen sein soll. Alle Beteiligten mussten im Anschluss ihre Blessuren im Krankenhaus versorgen lassen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Lichtenwald (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Schlichtener Kreuzung ereignet hat. Ein 78-Jähriger befuhr mit einem Seat Ibiza gegen 9.30 Uhr die K 1209 und wollte die L 1151 geradeaus überqueren. Hierzu hielt er zunächst an der Stoppstelle an. Beim Losfahren übersah der Senior den Ford B-Max einer 63 Jahre alten Frau, die auf der Landesstraße von Schorndorf herkommend unterwegs war. Sie konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von rund 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der Unfallverursacher hatte sich leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ford-Lenkerin war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und einem Fahrzeug an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Ostfildern (ES): Kind mit Radfahrer zusammengestoßen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Radfahrer ist es am Donnerstagnachmittag in der Nellinger Otto-Schuster-Straße gekommen. Ein zehn Jahre alter Junge war gegen 15.15 Uhr zwischen am Fahrzeugrand geparkten Fahrzeugen auf die Straße gerannt. Ein in Richtung Ortsmitte fahrender, 57 Jahre alter Pedelec-Lenker erfasste das Kind, sodass beide zu Boden stürzten. Der Radler musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Zehnjährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Er benötigte zunächst keine ärztliche Versorgung. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend zur Nord-West-Umfahrung ausgerückt. Kurz nachdem ein 61-Jähriger seinen Audi im Bereich der Zufahrt zum Frachthof abgestellt hatte, geriet dieser kurz vor 21 Uhr offenbar infolge eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückte, löschte das in Vollbrand stehende Fahrzeug. Der Audi musste anschließend abgeschleppt werden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Topf auf eingeschaltetem Herd vergessen

Der angebrannte Inhalt eines Kochtopfs hat am Donnerstagabend, gegen 20.20 Uhr, für einen Einsatz der Rettungskräfte in der Straße Schelmenäcker gesorgt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses den Topf offenbar auf dem eingeschalteten Herd vergessen, worauf der ölhaltige Inhalt Feuer fing. Ein Zeuge löschte die Flammen daraufhin mit Hilfe eines Feuerlöschers. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte, traf die weiteren Maßnahmen. Die übrigen Hausbewohner konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Sie waren unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit einem Fahrzeug vor Ort. Die betroffene Wohnung blieb bewohnbar. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (rd)

Tübingen (TÜ): Blackout in Teilen der Weststadt

Zu einem kurzzeitigen Stromausfall ist es am Donnerstagnachmittag in Teilen der Tübinger Weststadt gekommen. Zeugen meldeten gegen 16.43 Uhr einen lauten Knall und Rauch aus einem Trafohäuschen, das sich hinter einer Bankfiliale in der Herrenberger Straße befindet. Bei einer Erkundung durch die Feuerwehr, eine Polizeistreife sowie einen Techniker der Stadtwerke Tübingen wurde ein defekter Spannungswandler in dem Häuschen festgestellt. Flammen konnten keine festgestellt werden. Durch den Defekt kam es zu Beeinträchtigungen des Stromnetzes in der Nähe des Trafohäuschens. Die Behebung wurde durch die SWT übernommen. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. (ms)

Straßberg (ZAK): Mit Schutzplanke kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 22-Jähriger am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B463 erlitten. Der Mann befuhr gegen 19 Uhr mit einem Lexus die Bundesstraße von Winterlingen herkommend in Richtung Albstadt. Dabei verlor er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die linken Leitplanken. Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem Lexus, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (rd)

Balingen (ZAK): Pferd verletzt (Zeugenaufruf)

Erneut wurde die Polizei zu einem verletzten Pferd gerufen. Zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, fügte ein Unbekannter einem Pferd, dass sich im Auslauf einer Pferdebox in der Amselstraße im Stadtteil Streichen aufgehalten hatte, eine Schnittverletzung zu. Die Wunde musste von einem Tierarzt versorgt werden. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall im Stadteil Erzingen vom 22.07.2024 besteht, ist Bestandteil dieser Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. (cw)

