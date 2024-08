Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdächtiger nach Belästigung ermittelt; Über Messengerdienst betrogen; Diebstähle aus Pkw; Pkw-Brand

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Junge Frauen belästigt - Tatverdächtiger identifiziert

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.07.2024 / 11.32 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5830587)

Beamten des Polizeireviers Pfullingen ist es gelungen, einen mutmaßlichen Exhibitionisten zu ermitteln, der am Morgen des 25.07.2024 zwei junge Frauen im Bereich der Einmündung Klosterstraße / Große Heerstraße belästigt haben soll. Wie bereits berichtet, hatte ihnen der Unbekannte Bargeld für sexuelle Gegenleistungen angeboten und anschließend sein Geschlechtsteil entblößt. Eine eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Anhand der von den Geschädigten und Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung geriet der 14-Jährige ins Visier der Ermittler. Der Jugendliche konnte zwischenzeitlich als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Um einen vierstelligen Betrag ist eine 68-Jährige am Mittwoch betrogen worden. Die Frau hatte eine WhatsApp Nachricht erhalten, in der sich ein Betrüger in fehlerhafter Rechtschreibung als Tochter ausgab und ohne einen Namen zu nennen vortäuschte, ihr Handy habe einen Wasserschaden, weshalb sie um Kontaktaufnahme per WhatsApp unter einer neuen Handynummer bat. In der Folge nahm die Frau ohne mit der angeblichen Tochter direkt zu sprechen über den Messengerdienst Kontakt auf und überwies in der Folge auf Aufforderung einen vierstelligen Geldbetrag auf ein ausländisches Konto. Erst im Nachhinein fiel der Betrug dann auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messengerdienste sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüfen.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen. Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (cw)

Altenriet (ES): Diebstähle aus Pkw

Ein Dieb hat in der Nacht zum Donnerstag sein Unwesen in Altenriet getrieben. Der Unbekannte öffnete und durchwühlte nach derzeitigem Kenntnisstand acht Fahrzeuge, die mutmaßlich unverschlossen in der Armbrusterstraße und der Straße Obere Sulzwiesen abgestellt waren. An den Autos entstand hierbei kein Schaden. Das Diebesgut beträgt lediglich wenige Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Pkw in Brand geraten

Zu einem Pkw-Brand mussten die Rettungskräfte am Donnerstagmorgen in die Wendelsheimer Filderstraße ausrücken. Eine Frau hatte ihren VW Golf gegen acht Uhr dort abgestellt. Etwa eine halbe Stunde später geriet der Motor vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Durch das Feuer entstand an dem 26 Jahre alten Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt. Der VW wurde im Anschluss abgeschleppt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell