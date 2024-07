Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Belästigung; Fahrzeugdiebstahl; Seniorin verstorben; Räuberische Erpressung

Reutlingen (ots)

Bargeld entwendet

Ein Gebäude in der Hölderlinstraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter hebelte die Eingangstür auf und gelangte so ins Innere. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Unbekannte auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro übersteigt den Wert des Diebesguts dabei um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Pliezhausen (RT): Kollision unter Radfahrern

Zur Kollision zweier Radfahrer ist es am Mittwochmittag gekommen. Gegen zwölf Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Pedelec den Radweg neben der B 297 in Richtung Tübingen. Auf einem geraden Streckenabschnitt wollte er eine Gruppe anderer Radfahrer überholen und fuhr an diesen vorbei. Als er auf Höhe des vordersten, 66-jährigen Radlers war, scherte dieser aus, worauf beide Männer zusammenstießen und stürzten. Beide Personen zogen sich hierbei Verletzungen zu. Während der 66-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, wollte sich der 69-Jährige selbständig in Behandlung begeben. (mr)

Pfullingen (RT): Junge Frauen belästigt (Zeugenaufruf)

Eine 18- und eine 16-Jährige sind am Donnerstagmorgen in der Klosterstraße von einem Unbekannten belästigt worden. Die beiden jungen Frauen waren dort kurz nach sechs Uhr unterwegs, als ihnen im Bereich der Einmündung zur Große Heerstraße von einem Unbekannten Bargeld für sexuelle Gegenleistungen angeboten wurden. Anschließend entblößte der junge Mann sein Geschlechtsteil. Als eine der Frauen den Notruf wählte, rannte der Unbekannte in Richtung Laiblinsplatz davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Unbekannte wird als etwa 15 Jahre alter Jugendlicher beschrieben. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Adidas und eine schwarze Kappe. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (rd)

Lenningen (ES): Pkw entwendet (Zeugenaufruf)

Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, hat ein Unbekannter einen in der Straße Merzenäcker abgestellten VW Golf 6 gestohlen. Wie am Mittwochabend zur Anzeige gebracht wurde, war der graue Wagen mit den amtlichen Kennzeichen ES-GL150 auf einem privaten Stellplatz abgestellt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Plochingen (ES): Verletzte bei Auffahrunfall

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 1192. Gegen 17.15 Uhr war dort nach derzeitigem Kenntnisstand eine 53-jährige Opel-Lenkerin von Plochingen herkommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Dabei krachte sie mit ihrem Wagen wohl nahezu ungebremst ins Heck eines Skoda, dessen 18-jährige Fahrerin verkehrsbedingt abgebremst hatte. Die 27 Jahre alte Lenkerin eines Fiat erkannte die Situation offenbar ebenfalls zu spät und fuhr noch auf den Opel auf, der dadurch in den Grünstreifen geschoben wurde. Beim Unfall wurden alle drei Fahrerinnen sowie zwei 52 und 16 Jahre alte Insassinnen im Skoda verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Opel sowie der Fiat mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Autos beträgt jeweils mehrere tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Aichwald (ES): Seniorin verstorben

Eine Seniorin ist am Mittwochnachmittag nach dem Alarm eines Rauchmelders zunächst leblos aufgefunden worden und später verstorben. Gegen 14.45 Uhr bemerkte eine Zeugin den ausgelösten Heimrauchmelder in einer Doppelhaushälfte in der Strümpfelbacher Straße und fand kurz darauf die leblose Bewohnerin in der Küche liegend vor. Offenbar hatte auf dem Herd angebranntes Essen den Rauchmelder ausgelöst. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den alarmierten Rettungsdienst verstarb die Seniorin noch vor Ort. Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge könnte die Frau während der Essenszubereitung gestürzt sein. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an. Konkrete Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Zu einem Brand, einer größeren Rauchentwicklung oder zu einem Sachschaden war es durch das angebrannte Essen nicht gekommen. (mr)

Nehren (TÜ): Einbrecher auf Balkon geklettert

Ein Einbrecher ist am Mittwochmittag in Nehren auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 13.15 Uhr stießen die Bewohner eines Gebäudes in der Reutlinger Straße in ihrem Wohnzimmer auf den Täter, der zuvor nach derzeitigem Kenntnisstand auf den mehrere Meter hohen Balkon geklettert war. Nach dem Kontakt mit den Bewohnern flüchtete der Unbekannte zurück ins Freie und weiter mit einem Tretroller in Richtung Bahnhof. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Mit Messer gedroht und Geld gefordert (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen Unbekannten, der am Donnerstagabend einen 22-Jährigen in der Tübinger Straße mit einem Messer bedroht und von ihm Bargeld gefordert haben soll. Der 22-Jährige hielt sich gegen 22.50 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle auf, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. In der Folge soll dieser ein Messer gezogen, dem Geschädigten damit gedroht und von ihm Bargeld verlangt haben. Als sich der 22-Jährige weigerte, lief der Unbekannte in Richtung Bahnhof davon. Der Geschädigte blieb unverletzt. Der Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alter und rund 187 Zentimeter großer und dunkelhäutiger Mann mit braunen Augen beschrieben. Er war mit einer schwarzen Cargohose mit rosafarbenen Akzenten und seitlichen Taschen und einem schwarzen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze bekleidet. Der Unbekannte sprach gebrochenes Englisch. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Gesuchten gegeben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (rd)

Albstadt (ZAK): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Margrethausen verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr befuhr die 59-Jährige mit einem Pedelec den linksseitigen Gehweg der Dorfstraße in Richtung Pfeffingen. Dabei geriet sie auf die Fahrbahn und stürzte nach rechts gegen einen entgegenkommenden Audi. Aufgrund ihrer dabei erlittenen Verletzungen wurde die 59-Jährige vom hinzugerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 10.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell