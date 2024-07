Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fast 100.000 Euro Schaden bei Unfall

Ilvesheim (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Brückenstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 100.000 Euro. Ein 65-jähriger Linienbusfahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 36-jähriger Citroen-Fahrer verkehrsbedingt stoppen musste und kollidierte mit dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 17-jährige Beifahrerin des Citroens leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Citroen wurde auf zwei weitere wartenden Autos, einen Mercedes und ebenfalls ein Citroen, aufgeschoben, sodass auch an diesen Fahrzeugen Sachschaden entstand. Im Linienbus wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell