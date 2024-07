Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B39: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/B39 (ots)

Ein 67-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 22:30 Uhr Höhe der Abfahrt Rauenberg von der A6. Beim Abbiegen nach links auf die B39 übersah der Autofahrer einen herannahenden 33-jährigen Motorradfahrer. Dieser fuhr auf der B39 aus Wiesloch kommend in Richtung Rauenberg.

Der 33-Jährige stieß mit seinem Motorrad in die linke Seite des Autos. Hierbei kam er zu Fall und das Auto wurde über die gesamte Fahrbahn geschleudert. In Folge der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, weshalb er noch vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der 67-Jährige kam mit einem Schock davon.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung musste die B39 vorübergehend gesperrt werden, sodass der Verkehr abgeleitet wurde.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

